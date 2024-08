Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung vor Bar

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen vor einer Bar am Coburger Platz. Die Streitigkeit soll bereits in der Lokalität ihrer Anfang gefunden und sich letztendlich nach außen verlagert haben. Vor Ort konnten Personen beider Gruppen angetroffen werden. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden vier Personen verletzt und ambulant behandelt. Bei den festgestellten Personen handelte es sich um Personen unterschiedlichster Nationalitäten. Zum Grund und der genauen Handlung der Auseinandersetzung laufen die Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0200049/2024 zu melden. (rak)

