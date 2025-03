Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche und Diebstahl von Fahrzeugteilen

Aalen (ots)

Waldstetten: Einbruch

Am Montag gegen 7:20 Uhr wurde ein Einbruch in der Robert-Bosch-Straße gemeldet. Unbekannte verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Firmengebäude. Es wurde ein Tresor mit Bargeld, Schlüsseln und Dokumenten entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, denen in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 42454 beim Polizeiposten Waldstetten zu melden.

Iggingen/Schönhardt: Blinker und VW-Logo entwendet

Zwischen Freitag und Sonntag wurde an einem Pkw, der in der Unterböbinger Straße abgestellt war, der Blinker und das VW-Logo von Unbekannten entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Nummer 07175 921968-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Einbruch in Schützenhaus

Unbekannte schlugen zwischen Sonntag, 13:00 Uhr, und Montag, 9:30 Uhr, die Notausgangstüre des Schützenhauses in der Straße Am Boppler ein und gelangten dadurch ins Innere des Gebäudes. Zumindest wurde ein Laptop entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Waldstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet unter der Telefonnummer 07171 45454 Hinweise zu den Einbrechern.

Oberkochen: Container aufgebrochen

Zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Montag, 10:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Containern, die sich auf einem umzäunten Baustellengelände in der Rudolf-Ebert-Straße befinden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch in Klärung. Der Polizeiposten Oberkochen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07364 955990.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell