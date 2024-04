Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fliegender Händler in Bruttig-Fankel unterwegs

Bruttig-Fankel (ots)

Am Samstag, den 06.04.2024, kam es in Bruttig-Fankel gegen 9 Uhr zu dem Verkauf einer Fußmatte an der Haustür. Der Verkäufer verwirrte im Rahmen des Verkaufsgesprächs die Kundin und behielt in der Folge unberechtigt das Wechselgeld ein.

Die Polizei Cochem bittet um Hinweise zur Identität der Person.

Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 02671-984/0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell