Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Berufsinfoabend bei der Polizei Betzdorf

Betzdorf (ots)

Am Donnerstag, den 13.02.2025 lädt die Polizei Betzdorf ab 18:00 Uhr zum Berufsinfoabend in die Polizeiinspektion ein. Die Einladung richtet sich insbesondere an die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die gerade in den letzten Zügen des Abiturs stecken bzw. interessierte Menschen, die ihr Abitur oder Fachabitur bereits absolviert haben. Sie haben an diesem Abend die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre mit unseren Einstellungsberatern ins Gespräch zu kommen und sich über den Polizeiberuf zu informieren.

