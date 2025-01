POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Altenkirchen (ots) - Am Montag, 27.01.2025, gegen 21.45 Uhr, kam es in der Parkanlage am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort ein 75-jähriger Mann von drei Personen (2 Männer, 1 Frau) angesprochen. Während des Gesprächs spritze einer der Männer dem Geschädigten eine Flüssigkeit in die Augen. Anschließend flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff ...

mehr