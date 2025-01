POL-PDNR: Fahrer unter Drogeneinfluss

Breitscheid (ots) - In der Nacht vom 26.01.2025 auf den 27.01.2025 kam es in Breitscheid zu einem Diebstahl des Kennzeichenpaares GL-CK811. Die Kennzeichen waren an einem Mercedes-Benz angebracht. Neben den Kennzeichen wurde auch der Mercedes-Stern sowie die Radkappen des Fahrzeugs entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

