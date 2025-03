Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallflucht, Diebstahl, In Gewahrsam, Brand

Crailsheim: Unfallflucht alkoholisiert

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr verursachte ein 47-jähriger Citroën-Fahrer in der Theodor-Heuss-Straße einen Verkehrsunfall beim Einparken. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ er anschließend die Unfallstelle.

Einige Zeit später kehrte der Mann zurück, woraufhin die Polizei dann feststellen konnte, dass er unter Alkoholeinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Insgesamt hatte der Mann einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Crailsheim: Motorrad entwendet

Zwischen 12:00 und 13:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Leichtkraftrad der Marke Honda aus einem Hinterhof in der Bahnhofstraße. Das orangefarbene Fahrzeug trug das amtliche Kennzeichen CR-FM 66. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder etwas zum Verbleib des Motorrads sagen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Schrozberg: Pkw verursacht Unfall und fährt weiter - Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr war ein 40-jähriger BMW-Fahrer auf der K2532 von Schrozberg in Richtung Lindlein unterwegs, als ihm in einer Kurve ein entgegenkommendes Fahrzeug auffiel, das sich in der Fahrbahnmitte befand. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 40-Jährige aus und geriet ins Schleudern. Sein Fahrzeug kam schließlich im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher, bei dem es sich um einen Pkw des Herstellers VW handeln sollte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung setzen.

Crailsheim: Mann in Gewahrsam

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 3:20 Uhr, erhielt eine Taxizentrale die Meldung über einen Fahrgast, der mit einem Messer bewaffnet in eine Bar in der Bahnhofstraße fahren wollte. Umgehend wurde eine Polizeistreife dorthin entsandt.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie bereits eine verletzte Person sowie zwei Frauen vor, die bedroht worden waren. Der verletzte Mann wurde umgehend von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 42-jährige Tatverdächtige stark alkoholisiert war. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 17:45 und 19:45 Uhr wurde in der Burgstraße ein Pkw des Herstellers Peugeot durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich fuhr der Verursacher aus Unachtsamkeit gegen den am Straßenrand geparkten Pkw und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um ein Fahrzeug mit roter Lackierung gehandelt haben. Insgesamt wird von einem Schaden von mehreren tausend Euro ausgegangen. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug geben kann, möge sich bitte unter der Nummer 0791 4000 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung setzen.

Schwäbisch Hall: Feuer am Kocherufer

Am Samstagabend gegen 18:15 Uhr ging in der Salinenstraße am Kocherufer eine Brandmeldung ein. Daraufhin rückte die Feuerwehr Schwäbisch Hall mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften aus.

Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um ein kleines Feuer handelte, das von Jugendlichen entzündet worden war, um sich aufzuwärmen. Nach einer Belehrung zeigten sie sich einsichtig, und das Feuer wurde anschließend gelöscht.

Frankenhardt: Motorradfahrer verletzt

Auf der K2665 fuhr am Sonntag gegen 17 Uhr ein Kraftradlenker in Fahrtrichtung Steinehaig, als dieser in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht und musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden.

Mainhardt/Geißelhardt: Versuchter Diebstahl

In der Straße "Neuwirtshaus" wurde am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr eine unbekannte Person dabei beobachtet, wie sie sich an eine Außenleuchte einer Gaststätte zu schaffen machte und diese aus der Halterung riss. Kurz darauf wurde die Person gestört und verließ fluchtartig die Örtlichkeit in Richtung Frohnfalls. Zeugen, welche jemanden Verdächtigen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Wolpertshausen: Verkehrsunfall auf A6

Am Freitag gegen 17 Uhr ereignete sich auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige BMW-Fahrerin war in Richtung Heilbronn unterwegs, als sie beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen die Geschwindigkeit eines dort fahrenden 30-jährigen BMW-Fahrers falsch einschätzte.

Infolge der Kollision wurde ihr Fahrzeug nach links abgewiesen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Glücklicherweise blieb es bei Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, verletzt wurde niemand.

Fichtenau: Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen zu einem Auffahrunfall, als eine 61-jährige BMW-Fahrerin aus Unachtsamkeit auf dem linken Fahrstreifen auf einen verkehrsbedingt vor ihr haltenden 59-jährigen Seat-Fahrer auffuhr. Daraufhin wurde der Seat auf einen vor ihm haltenden Skoda geschoben, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf über 22.000 Euro beschädigt.

Ellenberg: Auffahrunfall auf A7

Am Samstagvormittag gegen 11:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A7 in Richtung Ulm. Ein 40-jähriger Opel-Fahrer war zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Audi auffuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

