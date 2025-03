Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Verkaufsautomaten angegangen, Körperverletzung, Sonstiges

Aalen (ots)

Korb: Mann verletzt Jugendlichen

Am Samstagabend begegneten sich gegen 22.45 Uhr in der Beinsteiner Straße ein unbekannter Mann sowie drei Jugendliche. Der Mann stieß die drei Jugendlichen und schlug einem 16-Jähtrigen gegen den Kiefer, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 bei der Polizei zu melden.

Waiblingen: Rauch aus Dachgeschoss

Die Feuerwehr Waiblingen sowie die Polizei rückten am Sonntag gegen 9.10 Uhr in die Ulmenstraße aus. Dort wurde eine Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung heraus gemeldet. Sie sich herausstellte, verschmorte eine Plastikschüssel, die auf dem Küchenherd abgestellt war. Verletzt wurde niemand, nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Burgstetten: Unfall - beim Wenden übersehen

Am Sonntag gegen 14:45 Uhr wollte ein 69-jähriger Fahrer eines VW-Golf auf der Kreisstraße KUnfa1906 zwischen Erbstetten und Maubach sein Fahrzeug wenden. Dabei übersah er einen 58-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Kernen im Remstal: Unfall - Bei Gefahrenbremsung gestürzt

Am Sonntag, gegen 15:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße L1199 von Stetten kommend in Richtung Esslingen. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur. Ein dort fahrender 64-jähriger Fahrradfahrer erkannte die Gefahrensituation und stürzte aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer leicht und musste ins Krankenhaus. Es kam zu keiner Berührung zwischen den beteiligten Fahrzeugen.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag, 07.03.2024 streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:50 Uhr einen Fiat 500, der in der Bahnhofstraße geparkt war. Durch den Unfall entstand am Fiat ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach-Schmiden: Verkaufsautomaten angegangen

In der Zeit von Samstag, 00:40 Uhr bis Sonntag, 00:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf einen Hof im Schlüsseläcker. Dort beschädigten sie zunächst eine installierte Kamera und versuchten anschließend mehrere aufgestellte Verkaufsautomaten gewaltsam aufzubrechen. Die unbekannten Täter hatten damit keinen Erfolg. Sie hinterließen jedoch Beschädigungen in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Fellbach: Blumenautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Blumenautomaten in der Stuttgarter Straße auf. Da an dem Verkaufsautomaten nur mit Karte gezahlt werden kann, gingen die unbekannten Täter leer aus. Es wurde nichts entwendet. Am Automat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr ein Herrenrad der Marke "Cube" entwendet. Das schwarz/rote Fahrrad war auf dem Fahrradparkplatz am Bahnhof in der Schaflandstraße abgestellt und mittels Schloss gesichert. Es hatte einen Wert von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

