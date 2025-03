Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Diebstahl

Aalen (ots)

Gem. Althütte: Unfall zwischen PKW und Linienbus

Am Samstag gegen 16:05 Uhr befuhr eine 56-Jährige die Landesstraße 1119 von Althütte - Sechselberg in Richtung Waldenweiler mit ihrem PKW VW. In einer scharfen Rechtskurve, kurz vor Waldenweiler, kam sie aus unbekannter Ursache zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Linienbus, der von einem 66-Jährigen gelenkt wurde, zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Weinstadt - Beutelsbach: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 15:05 Uhr wollte eine 79-Jährige mit ihrem PKW Renault von der Luitgarstraße nach links in die Poststraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 21-Jährigen, der mit seinem PKW VW auf der Poststraße fuhr. Es kam zur Kollision bei der ein Gesamtschaden von ca. 18.000 Euro entstand.

Kirchberg/Murr: PKW erfasst Radfahrer

Am Samstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem PKW BMW die Zwingelhäuser Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung der Burgstaller Straße bog er nach links in diese ab und hielt dabei nicht ausreichend die rechte Fahrbahnseite ein. Es kam zu Kollision mit einem 44-Jährigen, der mit seinem Rennrad nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte. Der Rennradfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

B 14, Gem. Fellbach: Unfallflucht

Am Samstag gegen 22:15 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem PKW Daihatsu die B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Waiblingen-Süd und Fellbach-Süd. Er fuhr auf dem rechten Fahrstreifen und musste wegen eines bislang unbekannten Fahrzeugs, das unmittelbar vor ihm vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, nach rechts ausweichen um einen Unfall zu verhindern. Im Anschluss kollidierte der 50-Jährige mit der Leitplanke, so dass ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro entstand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Gem. Althütte - Gallenhof: Vandalismus und Diebstahl von Baggerschaufel

In der Zeit zwischen Freitag (07.03.2025) 18:30 Uhr und Samstag 10:00 Uhr setzten Unbekannte einen Minibagger, der sich in einem abgeholzten Waldstück zwischen Gallenhof und Fautspach, im Bereich des Sportplatzes befand, auf unbekannte Weise in Betrieb und fuhren damit eine Böschung zu einem Weg hoch. Hier wurden eine Baggerschaufel und ein Holzgreifer mit Drehkranz offenbar auf einen PKW-Anhänger geladen und entwendet. Die Fahrerkabine des Baggers wurde anschließend mit Farbe besprüht, so dass hierdurch ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. Der Wert des entwendeten Baggerzubehörs beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Personen, die in dem genannten Zeitraum Wahrnehmungen gemacht haben, die mit diesem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

