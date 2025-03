Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schule

Am Sonntag (09.03.2025) gegen 02:20 Uhr bemerkte ein Sicherheitsdienst zwei Personen in der Schenkensee-Gemeinschaftsschule in der Tüngentaler Straße. Die zwei Personen konnten noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreifen unerkannt entkommen. Sie waren zuvor offenbar über eine Seitentüre der Sporthalle ins Gebäude gelangt und hatten die Türe zum Sekretariat aufgebrochen. Hier wurden mehrere Schränke geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Weiterhin wurde versucht, die Türe zur Mensa aufzubrechen, was aber offensichtlich nicht gelang. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 in Verbindung zu setzen.

