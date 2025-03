Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbrkeis: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots)

Ellwangen: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Am Samstag (08.03.2025) kam es gegen 13:35 Uhr in Ellwangen in der Magdeburger Straße in einem Mehrfamilienhaus zur einer starken Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr Ellwangen, die mit 26 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein brennender Mülleimer im Keller als Ursache für die Rauchentwicklung ausfindig gemacht werden. Die genaue Ursache weshalb der Mülleimer in Brand geriet ist nicht abschließend bekannt, die Ermittlungen dauern an. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr für die Dauer der Einsatzmaßnahmen evakuiert. Durch die Rauchentwicklung wurden keine Personen verletzt, am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell