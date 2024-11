POL-PB: Abschiebehaftbefehl - 41-Jähriger versucht zu flüchten

Bad Lippspringe (ots) - (md) Am Samstag, 09.11.2024 verschafften sich Unbekannte zwischen 17.40 Uhr und 20.20 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Zum Bohnekampe in Bad Lippspringe, durchwühlten diverse Schubladen und Schränke in den Räumen und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel den Bewohnern, einem Ehepaar, nach ihrer Rückkehr am Abend auf. Die 67- jährige Frau und ihr 69- jähriger Mann ...

mehr