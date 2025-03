Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten, zerstochene Reifen und ertappte Diebe

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Am Samstagabend touchierte gegen 18.30 Uhr ein unbekannter Verursacher beim Ausparken einen Ford Transit, der im Heinrich-Steimle-Weg abgestellt war. Der Verursacher hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Er soll mit einem roten Pkw unterwegs gewesen sein.

Im Schindelackerweg wurde am Sonntag zwischen 2 Uhr und 11.45 Uhr ein Pkw Suzuki beschädigt. Dieser stand am Straßenrand. Der unbekannte Verursacher hinterließ rund 2000 Euro Schaden.

Auf einem Parkplatz vor einem Gebäude in der Allestraße wurde am Sonntag zwischen 13.35 Uhr und 14.40 Uhr ein Opel Corsa an einem Radlauf sowie einer Felge beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt.

Hinweise werden in allen Fällen vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Am Sonntag wurde zwischen 20 Uhr und 22.45 Uhr in der Franz-Konrad-Straße zehn Reifen an drei Firmenfahrzeugen zerstochen. Hinweise auf den Täter werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Schwäbisch Gmünd: Diebe ertappt

Vier Schrottdiebe wurden am Sonntagnachmittag auf frischer Tat ertappt. Einem Zeugen fielen gegen 14.15 Uhr die Männer im Alter zwischen 18 und 37 Jahren auf einem Grundstück in der Becherlehenstraße auf. Die Diebe waren mit einem Transporter unterwegs, den sie bereits mit Schrott vom Grundstück, auf welchem gerade eine Gebäuderenovierung stattfindet, vollgeladen hatten. Die Männer wurden vorläufig festgenommen, das Diebesgut wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die vier wieder auf freien Fuß gesetzt.

