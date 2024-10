Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz des Seemaxx Outletcenters - Zeugenaufruf (19.10.2024)

Radolfzell (ots)

Am Samstagmittag hat ein Unbekannter zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr eine Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz des Seemaxx Outletcenters in der Schützenstraße verursacht. Der unbekannte Autofahrer prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Daimler und beschädigte diesen im linksseitigen Frontbereich. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Autofahrer in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0.

