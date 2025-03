Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Unfallflucht, Diebstahl, rücksichtsloser Motorradfahrer, Sachbeschädigung, Einbrüche

Aalen (ots)

Aalen: Gegen offene Fahrertür gefahren

Als am Sonntag ein 29-Jähriger aus seinem, am rechten Fahrbahnrand des Saumwegs geparkten Ford aussteigen wollte, übersah er den hinter ihm kommenden VW eines 24-Jährigen. Infolgedessen kollidierte der VW mit der Fahrertür des Ford. Der Ford wurde aufgrund des Aufpralls gegen einen vor ihm parkenden, ebenfalls ein VW, geschoben. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Aalen/Wasseralfingen: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 12:40 Uhr, wurde ein Audi, welcher am Straßenrand des Kimbernweg/Am Schimmelberg abgestellt war, beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Oberkochen: Fahrzeuge beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 8:50 Uhr, einen Mercedes, welcher im Zeppelinweg abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher und hinterließ Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Aluminiumschrott entwendet

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Samstag, 16:25 Uhr, aus einem Schrottlager eines Firmengeländes in der Max-Eyth-Straße, Aluminiumschrott im Wert von rund 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen/Essingen-Dauerwang: Anhaltesignale missachtet - Zeugen gesucht

Am Samstag machte ein bislang unbekannter Motorrad-Fahrer auf der Margarete-Steiff-Straße durch seine rasante, von Zeugen beobachtete, Fahrweise auf sich aufmerksam. Eine Polizeistreife konnte den Krad-Fahrer anschließend in der Carl-Zeiss-Straße feststellen. Dieser missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale. Stattdessen beschleunigte der unbekannte Motorradfahrer und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Hier überholte er mehrfach verkehrswidrig PKWs. Die Fahrt erstreckte sich über die Carl-Zeiss-Straße, Robert-Bosch-Straße, Obere Bahnstraße, Julius-Bausch-Straße, Friedrichstraße. Als sich an der Kreuzung Julius-Bausch-Straße/Stuttgarter Straße der Verkehr staute, fuhr der Kradfahrer rechts über den Gehweg am stehenden Verkehr vorbei, so dass die Polizeistreife ihn auf Höhe der Bohlschule aus den Augen verlor.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten männlichen Fahrer eines schwarzen Motorrads. Dabei könnte es sich um eine Enduro oder ein Crossbike handeln. Der Motorradfahrer trug einen dunklen Crosshelm, einen hellgrauen Hoodie mit schwarzer Schrift auf dem Rücken und eine dunkle Hose.

Zeugen die Hinweise zu dem Fahrer geben können und mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361/5240 bei der Polizei zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Sachbeschädigung

An einem Schacht in der Karlstraße wurde am Freitag, eine Holzabdeckung beschädigt. Unbekannte traten vermutlich auf die Holzabdeckung ein, wodurch diese völlig zerstört wurde. Der Schaden wurde gegen 20:45 Uhr bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen-Neunheim/Neunstadt: Mehrere Einbrüche im Industriegebiet

Am Wochenende suchten unbekannte Einbrecher drei Firmengelände im Industriegebiet in Neunheim/Neunstadt auf.

Gegen 6:30 Uhr wurde am Sonntag ein Einbruch in der Max-Eyth-Straße bekannt. Hier verschafften sich die Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Bürogebäude. Nachdem sie sämtliche Räume und Schränke durchsuchten, öffneten sie einen Tresor und entwendeten das darin befindliche Bargeld sowie Elektrogeräte.

Am Sonntag gegen 10:15 Uhr wurde ein Einbruch in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße gemeldet. Auch hier brachen die Einbrecher in das Bürogebäude ein, öffneten gewaltsam den Tresor auf und entwendeten das Bargeld.

Ein weiterer Einbruch in ein Firmengebäude in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße wurde am Montag, gegen 6 Uhr, bekannt. Hier ist über das Diebesgut derzeit noch nichts bekannt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter 07961/9300.

Bopfingen/Edelmühle: Widerstand gegen Polizeibeamten nach häuslicher Gewalt

Am Sonntag, gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn in die Edelmühle gerufen. Ein 44- Jähriger hatte seine Mutter körperlich angegriffen und sie dabei verletzt. Nachdem die Polizei in der Wohnung auf den jungen Mann traf, verhielt er sich extrem aggressiv. Daraufhin musste der 44-Jährige mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und fixiert werden. Hiergegen wehrte er sich massiv und verletzte einen der eingesetzten Beamten.

