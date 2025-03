Polizei Bielefeld

POL-BI: Aktuelle Warnung vor falschen Polizeibeamten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Ermittler des Betrugskommissariats sehen ein erhöhtes Aufkommen an Betrugsanrufen, bei denen sich die Täter als Polizisten ausgeben.

Die Masche ist vielen bekannt, dennoch gelingt es den Betrüger immer wieder durch geschickte Gesprächsführung, Bargeld und Wertgegenstände von ihren Opfern zu erbeuten.

Die Betrüger behaupten am Telefon, sie seien Polizisten. Mitunter wird an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergeleitet. Die Täter geben vor, in der Nachbarschaft hätte ein Einbruch stattgefunden und eine handgeschriebene Liste sei entdeckt worden. Auf dieser Liste seien Adressen vermerkt, die Hinweis darauf geben, welche Häuser demnächst von den Einbrechern heimgesucht werden.

Da die Adresse des Angerufenen angeblich auch auf dieser Liste steht, wird dazu geraten, Wertgegenstände und Bargeld an einen Polizisten zu übergeben oder an einen vereinbarten Ort abzulegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist noch kein Schaden entstanden. Die Polizei rät eindringlich, solche Telefonate sofort zu unterbrechen. Seien sich wachsam und legen Sie sofort auf!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell