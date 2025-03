Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Treibstoffdiebstahl

Crailsheim: Unfall mit Fußgängerinnen

Am Montagmorgen gegen 6:20 Uhr übersah ein 54-jähriger Ford-Fahrer beim Abbiegevorgang von der Bergwerkstraße in die Wilhelmstraße zwei Fußgängerinnen, weshalb es zum Zusammenstoß mit einer 21-Jährigen und einer 25-Jährigen kam. Beide Ampelanlagen waren für Fußgänger und Pkw-Fahrer auf Grün geschaltet, jedoch übersah der 54-Jährige den eingeschalteten Warnhinweis für Fußgänger. Beide Frauen wurden leicht verletzt, und die 21-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bühlertann: Treibstoffdiebstahl

Auf einem Baugebiet in der Mühlstraße wurde zwischen Freitag und Montag Treibstoff aus einem Radlader entwendet. Durch den Diebstahl wurde zudem der verschlossene Tankdeckel beschädigt, weshalb zusätzlich ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07973 5137 beim Polizeiposten Bühlertann zu melden.

Schwäbisch Hall: Plane verursacht Verkehrsunfall

Am Montagvormittag gegen 6:45 Uhr löste sich auf der L2576 von einem Transporter des Herstellers Iveco eine Plane von der Ladefläche und flog in der Folge auf die Windschutzscheibe eines dahinter fahrenden BMW. Der 18-jährige Fahrer bremste in der Reaktion daraufhin ab, woraufhin ein 33-jähriger VW-Fahrer auf diesen auffuhr und es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

