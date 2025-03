Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Leuchten entwendet, Einkaufswägen angezündet

Aalen (ots)

Ilshofen: Leuchten an Bagger entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Freitag 11 Uhr und Montagmorgen 07:40 Uhr die Leuchten an einem Bagger auf einem Feldweg zwischen der K2542 und dem Rotweg. Der Polizeiposten Ilshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 940010 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Obersontheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 07:15 Uhr und 15:30 Uhr einen in der Irene-Kärcher-Straße auf einem dortigen Parkplatz geparkten roten Mazda und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Zaun und Pkw

In einem Wohngebiet in der Sandgrubenstraße fuhr am Montagmorgen zwischen 4:30 Uhr und 7:00 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Richtung Alexander-von-Humbolt-Straße und beschädigte beim Abbiegevorgang an einem Spielplatz in Fahrtrichtung Hans-Neu-Weg einen ordnungsgemäß geparkten Pkw sowie einen Zaun am Spielplatz. Aufgrund der Unfallspuren wird von einer Sattelzugmaschine mit Aufleger oder Anhänger ausgegangen, welche beim Ausscheren zum Abbiegen das Fahrzeug des Herstellers BMW an der Fahrerseite schrammte und einen Stein auf den Zaun des Spielplatzes schob, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Verursacher setzte anschließend unerlaubt seine Fahrt fort und hinterließ einen Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet daraufhin Zeugen, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kirchberg an der Jagst/Diembot: Einkaufswägen entzündet

In der Fritz-Jaeger-Straße wurden am Dienstag gegen 2 Uhr mehrere Einkaufswagen in der Nähe des Eingangsbereichs eines Supermarktes entzündet. Durch die sofort eingeleiteten Löscharbeiten der eingesetzten Streifen konnte eine Beschädigung der Hausfassade verhindert werden. Vor Ort waren drei Streifen der Polizei sowie zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Kirchberg und 10 Einsatzkräfte im Einsatz. Insgesamt wird derzeit von einem Sachschaden im vierstelligen Bereich ausgegangen. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

