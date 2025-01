POL-MFR: (99) Versammlungsgeschehen im Stadtgebiet

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Wie unter anderem mit Meldung 1091 aus 2024 berichtet, ereigneten sich am 18.10.2024 (Freitagmorgen) sowie am 20.10.2024 (Sonntagnachmittag) zwei Brände in Werkshallen eines Unternehmens in Rothenburg ob der Tauber, wobei immenser Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei Ansbach ...

mehr