Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlich entblößt

Jena (ots)

Sein Genital öffentlich entblößt und daran manipuliert hat am Dienstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, ein Unbekannter. Dieser kam mit einem Fahrrad aus Richtung eines Sportplatzes unterhalb der Alfred-Diener-Straße und setzte sich dort auf eine Parkbank. Dies geschah in unmittelbarer Nähe einer weiten Sitzbank, auf welcher sich vier Zeuginnen, 17 und 18 Jahre) befanden. Diese sprachen den Unbekannten auf seine Handlung an, welcher in der Folge, noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten, die Örtlichkeit in Richtung Göschwitz verließ. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 60 Jahre, ca. 170 cm, Oberlippenbart, dunkles Basecap, darunter graues Haupthaar, kurze Stoffhose, dunkles T-Shirt, Sportschuhe, dunkles Mountainbike bin rotem Spanngurt um den Rahmen. Eine Prüfung im Nahbereich erbrachte nicht das Feststellen des Unbekannten. Hinweise nimmt die Jenaer Polizei unter 03641 810 sowie per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 90828/2024, entgegen.

