Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Brand

Aalen (ots)

Backnang: Unfall - Beim Anfahren übersehen

Am Montag, gegen 22:45 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW die Sulzbacher Straße. Als sich von hinten ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht näherte, fuhr der 22-Jährige an den rechten Fahrbahnrand um Platz zu machen. Nachdem ihn das Einsatzfahrzeug passierte, übersah der BMW-Fahrer beim Anfahren vom Fahrbahnrand einen hinter dem Einsatzfahrzeug fahrenden VW-Passat eines 20-Jährigen. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

Fellbach: Auffahrunfall

Am Montagnachmittag, gegen 15:25 Uhr wollte eine 45-jährige VW-Fahrerin von der Waiblinger Straße nach links abbiegen. Dazu hielt sie ihr Fahrzeug an. Ein hinter ihr fahrender 41-jähriger BMW-Fahrer übersah den stehenden VW und fuhr auf. Die 45-Jährige wurde durch die Kollision leicht am Kopf verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Ferner entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro

Auenwald-Unterbrüden: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter gelangten am Montag zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung im Wilhelm-Raabe-Weg. Dort durchwühlten die unbekannten Einbrecher mehrere Räume und flüchteten über ein anderes Fenster. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Backnang: Klettergerüst in Brand

Am Montagabend wurden gegen 22:30 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem Spielplatz in den Berliner Ring gerufen. Dort hatte ein Klettergerüst Feuer gefangen. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte unter dem Klettergerüst Marshmallows über offenem Feuer geröstet, welches aus Unachtsamkeit auf das Klettergerüst übergriff. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell