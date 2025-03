Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.03.2025

Goslar (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus in Braunlage zu einem Wohnungsbrand.

Gegen 15.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Wohnungsbrandes im Ferdinand-Thomas-Weg alarmiert. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde in der brandbetroffenen Wohnung ein Leichnam entdeckt.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einzelheiten zum Brandgeschehen und zur aufgefundenen Person sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen und können derzeit nicht mitgeteilt werden. Die weiteren Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Kindergarten im Langelsheimer Ortsteil Wolfshagen ein.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Büro der Kindertagesstätte im Triftweg und suchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen ab. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

Am Mittwochmittag versuchten erneut Kriminelle, getarnt als falsche Handwerker, ihr schmutziges Geschäft im Goslarer Stadtteil Kramerswinkel zu treiben.

Zwei Männer klingelten gegen 13.30 Uhr bei einer Seniorin in der Treutmannstraße und behaupteten, bei einem Nachbarn wegen eines Wasserschadens zu arbeiten. Nun müssten sie deshalb auch ihren Keller überprüfen. Dort angekommen, verursachten die Männer offenbar selbst einen Wasserfleck und verlangten für eine angebliche Reparatur eine sofortige Barzahlung von 1.200 Euro. Dies lehnte die Frau vehement ab, woraufhin die Täter das Haus verließen und zu Fuß in Richtung Klinikum flohen

Die Tatverdächtigen waren etwa 180 bis 185 cm groß, trugen Vollbärte und hatten jeweils dunkle Hosen an. Einer ein grünes T-Shirt.

Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

