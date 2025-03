POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 19.03.2025

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

In der Nacht von Do., 13.03., auf Fr., 14.03., versuchten bislang unbekannte Täter mittels eines messerähnlichen Gegenstandes eine Tür zu einem Geschäftsraum in der Adolph-Roemer-Straße aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Einer der Täter hat sich bei diesem Versuch offensichtlich verletzt. Am Tatort konnten Blutspuren gesichert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte beim PK Oberharz unter 05323/9531-0.

