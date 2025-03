POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.03.2025

Goslar (ots) - Seesen Am 18.03.2025 wurde gegen 01:30 Uhr in der Bornhäuser Straße in Seesen ein 41jähriger Fahrzeugführer aus Uetze mit seinem PKW von der Seesener Polizei kontrolliert. Aufgefallen ist der Fahrzeugführer durch mehrfaches Halten bzw. Stehenbleiben auf der Fahrbahn ohne ersichtlichen Grund. Bei der Kontrolle wurden deutliche Auffälligkeiten einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. ...

