POL-H: Zeugenaufruf: Einbruchdiebstähle in Tankstelle und Supermarkt

Hannover (ots)

Am Freitag, den 11.10.2024, sind zwei unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in der Degerser Straße in Wennigsen eingebrochen und entwendeten aus dieser Tabakware. Am Sonntag, den 13.10.2024, brachen drei unbekannte Täter in einen EDEKA-Supermarkt in der Stoppstraße in Barsinghausen-Egestorf ein und stahlen dort abermals eine größere Menge Tabakwaren. Die Polizei sucht nun Zeugen beider Einbrüche.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter in Wennigsen gegen 23:39 Uhr unter Gewaltanwendung eine Zugangstür zur Tankstelle. Trotz der sofort einsetzenden Alarmanlage gelang es ihnen diverse Tabakware zu entwenden. Anschließend wurde das Diebesgut mit einem bereitgestellten Pkw abtransportiert.

In Barsinghausen-Egestorf drangen maskierte Täter gegen 20:53 Uhr in einen Supermarkt ein. Auch hier agierten die Täter trotz der Alarmauslösung zielgerichtet und entwendeten diverse Tabakware. Aufgrund der größeren Menge geht die Polizei auch in diesem Fall davon aus, dass das Diebesgut mit einem bereitgestellten Kraftfahrzeug abtransportiert wurde.

Das in beiden Fällen vorliegende Videomaterial wird noch ausgewertet. Weiterhin wird das Vorliegen eines möglichen Tatzusammenhangs aufgrund der ähnlichen Tatausführung durch die Polizei geprüft. Der Gesamtschaden in Wennigsen kann noch nicht beziffert werden. In Barsinghausen-Egestorf liegt der Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und des besonders schweren Falles des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zum möglicherweise von den Tätern genutzten Kraftfahrzeug oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

