LPI-SHL: Einbruch in Haus

Tiefenort (ots) - Gleich zweimal vergriffen sich unbekannte Täter am geparkten Fahrzeug eines 67-Jährigen in Tiefenort. Von Dienstag auf Mittwoch füllten sie zunächst Bauschaum in das Endstück des Endschalldämpfers des Fahrzeuges, wodurch dieses zum Glück nicht beschädigt wurde. In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen entglasten Unbekannte dann die Fahrzeugscheiben und beschädigten die Windschutzscheibe stark. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen ...

