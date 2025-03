Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Alltagsheldinnen bei der Preisverleihung der Goslarer Zivilcourage Kampagne (GZK) für ihren vorbildlichen Einsatz geehrt.

Goslar (ots)

Seit langen Jahren bereits ehrt die Goslarer Zivilcourage Kampagne Bürgerinnen und Bürger, die in Notsituationen oder bei Straftaten nicht weggesehen, sondern mutig und entschlossen geholfen haben - in diesem Jahr bereits zum 15. Mal.

Die GZK-Jury hat sich diesmal für vier couragierte Mitmenschen entschieden, die nun am Mittwoch in der Polizeiinspektion Goslar für ihr beispielgebendes Verhalten gewürdigt wurden. Den in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehenen Sonderpreis für Demokratie erhielten Schülerinnen und Schüler der Realschule Goldene Aue.

Nach der Begrüßung der 64 Gäste aus Gesellschaft, Politik und Polizei, unter ihnen prominente Laudatorinnen und Laudatoren, durch Inspektionsleiter Rodger Kerst, folgte ein Statement über Zivilcourage von Landrat Dr. Alexander Saipa.

Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner ehrte in der ersten Laudatio Andrea Vespermann, die durch ihr schnelles und umsichtiges Handeln einen hohen finanziellen Schaden verhinderte. Vermeintliche Dachdecker hatten einem 90-jährigen Hauseigentümer vorgegaukelt, eine PV-Anlage auf dessen Dach zu installieren und dafür eine fünfstellige Vorkasse gefordert. Andrea Vespermann erfuhr davon, rief die Polizei und trug so dazu bei, finanzielles Unglück abzuwenden und einen Täter festnehmen zu können.

Nach einem sogenannten Schockanruf durch falsche Polizeibeamte wollte eine 72-jährige Seniorin in der Sparkasse Goslar 20.000 Euro von ihrem Konto abheben. Malina Jackmann, die an diesem Tag mit dem Kundenservice betraut war, erkannte den Betrug und konnte dadurch die Vollendung der Tat verhindern. Kriminaloberrat Alexander Uebel lobte in seiner Laudatio die Aufmerksamkeit und das besonnene Verhalten der Bankmitarbeiterin.

Polizeipräsident Michael Pientka hob in seiner Ehrung das vorbildliche Verhalten von Diana Mertins hervor. In einem Goslarer Drogeriemarkt wollte eine 84-jährige Frau bei ihr Gutscheinkarten im Wert von mehreren Hundert Euro erwerben. Darauf angesprochen, erzählte die Seniorin von einem Telefonanruf und einem angeblichen Gewinn, bei dem vor der Auszahlung noch Gebühren in Höhe von 900 Euro fällig wären. In einem anderen Geschäft hatte man der Frau bereits Gutscheine im Wert von 500 Euro verkauft. Diana Mertins jedoch witterte Unheil, rief die Polizei und bewahrte die Mitbürgerin so vor dem Verlust ihres Geldes.

Christina von Saß, Moderatorin beim NDR, beschrieb in Ihrer Laudatio die Lebensrettung eines Mannes in Seesen, der im vergangenen Sommer bei großer Hitze kollabiert war. Sylvia Birkner erkannte die Gefahr, forderte über den Notruf Rettungskräfte an, reanimierte den 69-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und rettete dadurch dessen Leben.

Der Sonderpreis für Demokratie, den im vergangenen Jahr der Musiker Sebastian Krumbiegel erstmalig erhalten hatte, ging an Schülerinnen und Schüler der Realschule Goldene Aue. Insgesamt vier neunte und eine zehnte Klasse waren an dem Projekt gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit beteiligt, das der frühere Landrat Thomas Brych in seiner Rede hervorhob. Gemeinsam mit der Schulleitung, dem Lehrer und einer Sozialpädagogin nahmen die Schülerinnen und Schüler ihren Preis entgegen.

Für langjährige Tätigkeit im Weißen Ring wurden abschließend noch Stefanie Artel-Tiede (20 Jahre) sowie Angelika und Günter Koschig (40 Jahre) geehrt. Ihr ehrenamtliches Engagement würdigte der stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings, Karl-Heinz Langner.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung erneut durch Uwe Klußmann vom Polizeiorchester Niedersachsen.

