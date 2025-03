POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 20.03.2025

Goslar (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus in Braunlage zu einem Wohnungsbrand. Gegen 15.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Wohnungsbrandes im Ferdinand-Thomas-Weg alarmiert. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde in der brandbetroffenen Wohnung ein Leichnam entdeckt. Der Brandort wurde von ...

mehr