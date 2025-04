Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Dachstuhlbrand, hoher Sachschaden

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Datteln (ots)

Um 14¬:24 Uhr wurde die Feuerwehr Datteln zu einem Dachstuhlbrand an der Ohmstrasse alarmiert. Direkt nach Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich ein voll ausgedehnter Wohnungsbrand im ausgebauten Dachgeschoss eines Mittelhauses von drei Mehrfamilienhäusern, der sich bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Daraufhin wurde das Alarmstichwort auf Feuer 4 erhöht, was zur Folge hatte, dass alle Einheiten der Feuerwehr Datteln alarmiert wurden. Die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit alarmierte Feuerwehr Waltrop unterstützte mit einer zusätzliche Drehleiter. Nur durch den intensiven Einsatz der beiden Drehleitern mit Wenderohren konnte ein Übergreifen auf die benachbarten Häuser verhindert werden. Ein Innenangriff war in der Anfangszeit nur sehr eingeschränkt möglich, da ein Zugang zur Brandwohnung nicht möglich war. Die Bewohner der Häuser wurden vorrübergehend mit einem Bus der Vestischen Strassenbahnen ins DRK Heim gebracht und dort von den Helfern des DRK Datteln betreut und versorgt. Die nächsten Tage werden die Bewohner des betroffenen Hauses bei Verwandten oder Bekannten verbringen. Insgesamt befanden sich über 50 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen der Feuerwehr Datteln, Feuerwehr Waltrop, sowie des Rettungsdienstes der Stadt Datteln, Recklinghausen und Castrop Rauxel im Einsatz. Das gesamte Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, und wurde durch die Polizei versiegelt und an die Brandursachenermittlung übergeben. (th)

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell