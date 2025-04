Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher steigen in Bekleidungsgeschäft ein

Gummersbach (ots)

Auf Kleidung hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. / 23. April) in ein Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße eingebrochen sind. Gegen 01:26 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam die Eingangstür zum Geschäft. Dort schnappten sie sich zahlreiche Kleidungsstücke und flüchteten durch die Fußgängerzone in Richtung Andienungsstraße, wobei sie einen Teil ihrer Beute verloren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

