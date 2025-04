POL-GM: Einbrecher suchen Gaststätte auf

Hückeswagen (ots) - In der Zeit von Mittwoch (16. April) bis Montag brachen Unbekannte die Terassentür eines Reihenhauses in der Theodor-Löbbecke-Straße auf und durchwühlten mehrere Räume. Die Kriminellen entkamen mit zwei Mobiltelefonen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

