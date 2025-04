POL-GM: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Marienheide-Hütte, L97 (ots) - Bei einem Alleinunfall auf der L97, im Bereich der Ortslage Hütte, wurde am Sonntagmittag (20.04.2025) eine Person schwer verletzt. Ein 22 Jahre alter Lindlarer befuhr mit seinem Fahrzeug, aus Richtung Mari-enheide kommend, die Landesstraße 97. In Höhe der Ortslage Hütte kam er aus unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ...

