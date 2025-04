POL-GM: Betrunken mit Auto überschlagen

Wipperfürth (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Sonntag (13. April) und Dienstag in die Räumlichkeiten eines Taxiunternehmens in der Straße "Leiersmühle" einzubrechen. Zwischen 06:30 Uhr am Sonntag und 15 Uhr am Dienstag machten sie sich mit Hebelwerkzeug an der Eingangstür zu schaffen. In das Gebäude gelangten die Unbekannten nicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer ...

