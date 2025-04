Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autodieb flüchtet vor der Polizei

Engelskirchen (ots)

Ein Autodieb war in den frühen Morgenstunden (Donnerstag, 17. April) im Bereich Engelskirchen-Steeg unterwegs. Um 03:20 Uhr erhielt der 71-jährige Besitzer eines Range Rovers auf seinem Smartphone die Meldung, dass der Diebstahlalarm für sein Fahrzeug ausgelöst hat. Ein Blick aus dem Fenster brachte schnell Gewissheit - das Auto des 71-jährigen Engelskircheners stand tatsächlich nicht mehr in der Einfahrt. Der Engelskirchener alarmierte die Polizei, die unverzüglich Suchmaßnahmen einleitete. Über eine Servicehotline des Autoherstellers gelang es, den Range Rover in Overath zu orten. Polizeikräfte des Rheinisch-Bergischen-Kreises taten das gestohlene Fahrzeug gegen 03:40 Uhr fahrenderweise auf der Kölner Straße in Overath auf. Der Autodieb beschleunigte das Fahrzeug und versuchte, der Polizei zu entkommen. Nach kurzer Verfolgung auf der Kölner Straße stellte er den Range Rover ab und flüchtete fußläufig in ein Waldstück nahe der Ortschaft "Klef". Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers gelang es den Polizisten nicht, dem Autodieb habhaft zu werden. Der gestohlene Range Rover wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Autodieb das Funksignal des Fahrzeugschlüssels abgefangen und sich auf diese Weise Zugang zum Auto verschafft hat. Hier finden Sie Tipps zur sicheren Verwendung von sog. "Keyless" (Schlüssellosen) Systemen: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell