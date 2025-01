POL-UN: Unna - Pkw übersieht E-Scooter - E-Scooter Fahrerin wird leicht verletzt

Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (05.01.2025) und Montag (06.01.2025) in ein Büro der Ökologiestation am Dr.-Detlef-Timpe-Weg in Bergkamen-Heil eingedrungen. Zwischen 12.00 Uhr und 06.40 Uhr verschafften sie sich gewaltsamen Zutritt in das Gebäude und durchsuchten es. Zum aktuellen Zeitpunkt steht nicht fest, ob und was die unbekannten Täter entwendet haben. Zeugen, die Angaben zum Einbruch ...

