Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: PKW prallt gegen Baum

Morsbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Morsbach zogen sich am Dienstagnachmittag (15.04.2025) ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Morsbach und sein 20-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen zu. Gegen 15:25 Uhr befuhren sie die Straße Warnsbachtal aus Morsbach-Niederwarnsbach kommend in Fahrtrichtung Morsbach-Oberwarnsbach. Im Verlauf einer Linkskurve kam der PKW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Telekommunikationsmast. Durch den Aufprall geriet der PKW ins Schleudern, kollidierte in einem angrenzenden Böschungsbereich mit einem Baum und kam so zum Stillstand. Hierbei wurden beide Insassen schwer verletzt und der Fahrer musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber, der Beifahrer mittels Rettungswagen, in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Gemeindestraße vollständig gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro. Die Ermittlungen dauern an, weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden.

