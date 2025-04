Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer leicht verletzt

Nümbrecht (ots)

Am Montag (14. April) hat sich ein Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Er war gegen 18:30 Uhr mit seiner Triumph auf der L 338 von Marienberghausen in Richtung Mühlenthal unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke kollidierte. Der 67-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L 338 war für ca. 20 Minuten voll gesperrt. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell