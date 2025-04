Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verfolgungsfahrt in Reichshof - 33-Jähriger ohne Führerschein unter Drogen gestoppt

Reichshof (ots)

Am frühen Samstagmorgen (12. April) versuchte ein 33-Jähriger aus Reichshof sich einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 33-Jährige fuhr in einem Renault gegen 02:35 Uhr auf der Kölner Straße in Richtung Sengelbusch und bog auf die Olper Straße ein. Die Polizisten schalteten ihre Anhaltesignale an, woraufhin der 33-Jährige Gas gab und flüchtete. Im weiteren Verlauf fuhr der 33-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in ein Wohngebiet. An der Gabelung Euelner Straße/ "Am Berg", kam der 33-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und einer Mauer und kam dann zum Stehen. Wie sich herausstellte, ist er nicht im Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem fielen sowohl ein Atemalkoholtest mit über 1,6 Promille, als auch ein Drogenvortest positiv aus. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Auto wurde sichergestellt.

