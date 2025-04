POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am Dienstag, den 08.04.2025, befuhr ein 29-jähriger Oldenburger mit einem Transporter die Garreler Straße und beabsichtigte in die Straße Am Hook abzubiegen. Hierbei übersah er den PKW eines entgegenkommenden 21-jährigen Mannes aus Bösel (sowie Mitfahrerin, weiblich, 17 J., Bösel). Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf der PKW des ...

