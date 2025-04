Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bösel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Dienstag, den 08.04.2025, befuhr ein 29-jähriger Oldenburger mit einem Transporter die Garreler Straße und beabsichtigte in die Straße Am Hook abzubiegen. Hierbei übersah er den PKW eines entgegenkommenden 21-jährigen Mannes aus Bösel (sowie Mitfahrerin, weiblich, 17 J., Bösel). Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf der PKW des Böselers in einen weiteren PKW eines 36-jährigen Mannes aus dem Saterland geschoben wurde. Der Böseler und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 22500,- EUR geschätzt.

Bösel - Verkehrsunfall mit verletztem Mofafahrer

Am Dienstag, den 08.04.2025, befuhr gegen 16:55 Uhr eine 51-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe den Bernethsdamm in Fahrtrichtung Thüle. Im Kreuzungsbereich mit der Straße Südkamper Ring übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Mofafahrer aus Bösel. Bei dem Zusammenstoß wurde der Böseler leicht verletzt. Der Schaden wurde auf ca. 3600,- EUR geschätzt.

