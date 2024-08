Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Brände in Wismar verursachen hohen Sachschaden

Wismar (ots)

Am frühen Morgen des 29.08.2024 kam es in Wismar zu zwei Bränden welche zu einem erheblichen Sachschaden geführt haben. Gegen 01:10 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstagmorgen zunächst Kenntnis über einen brennenden Sperrmüllhaufen in der Wismarer Dankwartstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte stand der etwa drei Kubikmeter große Haufen komplett in Flammen. Dabei griff das Feuer auch auf die Fassade des daneben befindlichen Wohnhauses mit der Nr. 62 über. In der weiteren Folge wurden alle sechs Bewohner des Hauses evakuiert und medizinisch Begutachtet. Ein 47-jähriger Mann aus einem benachbarten Haus versuchte durch das Auseinanderziehen der brennenden Möbel ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern und verletzte sich dabei leicht ohne die Notwendigkeit einer weiteren medizinischen Betreuung. Nahezu zeitgleich wurde der Brand von drei Papiercontainern auf einem Hinterhof in der Dr.-Leber-Straße gemeldet. Hier konnten die drei Container rechtzeitig gelöscht werden, so dass weitere Schäden in der Umgebung vermieden werden konnten. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten an den beiden Tatorten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen Unbekannt. Ebenso wird ein möglicher Zusammenhang beider Brände geprüft. Der entstandene Gesamtschaden der beiden Brände wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Brand oder dem/die Täter nehmen das Polizeihauptrevier in Wismar unter der TelNr.: 03841-2030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell