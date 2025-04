Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Ramsloh - Diebstahl von einer Baustelle

In der Zeit von Freitag, den 04.04.2025 (11:00 Uhr) bis Montag, den 07.04.2025 (09:00 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle am Fordeweg, dortige Brücke der B 72, und entnahmen Diesel aus einem Aggregat. Desweiteren wurden zwei Stromleitungen durchtrennt und Kabel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Saterland / Ramsloh - Gartenabfälle in Brand gesetzt

Am Montag, den 07.04.2025, verbrannte ein Anwohner der Akazienstraße gegen 15:30 Uhr diverse Sträucher in seinem Garten. Das Feuer geriet außer Kontrolle und griff auf eine angrenzende Hecke über. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Barßel - PKW-Brand

Am Montag, den 07.04.2025, wurde eine Streifenwagenbesatzung auf eine Rauchentwicklung im Bereich eines Parkplatzes an der Königstraße aufmerksam. Hier konnte ein PKW als Ursache festgestellt werden, der bereits im Frontbereich Feuer gefangen hatte. Der Fahrzeugführer hatte indes schon die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zum Brand aus und konnte diesen unter Kontrolle bringen. In unmittelbarer Nähe zum brandbetroffenen PKW wurden weitere drei PKW durch das Feuer beschädigt. Die Ursache des Brandes könnte nach bisherigem Ermittlungsstand in einem technischen Defekt am Fahrzeug zu finden sein. Die Schadenssumme konnte derzeit noch nicht ermittelt werden.

Friesoythe - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, den 07.04.2025, befuhr eine 39-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe die Straße Am Hochmoor in Fahrtrichtung Heetberger Weg und hielt auf Höhe der Neuscharreler Allee an. Als sie erneut anfuhr übersah sie einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 74-jährigen Pedelec-Fahrer aus Friesoythe. Dieser verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell