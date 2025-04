Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta / Langförden - Kunststoffbehälter in Brand gesetzt

In der Zeit von Montag, den 31.03.2025 bis Montag, den 07.04.2025, setzte ein unbekannter Täter einen mit Abfällen befüllten Kunststoffbehälter im rückwärtigen Bereich der Sporthalle in Langförden in Brand. Neben Rußanhaftungen an der Gebäudewand beschränkte sich der Schaden auf den Kunststoffbehälter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Wäscheständer fängt Feuer

Am Montag, den 07.04.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Vechta zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Füchteler Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen lösten Überreste von Asche in einem Papierkorb einen Brand in einem Hauswirtschaftsraum einer Wohnung aus. Das Feuer griff auf einen Wäscheständer über. Zwei Bewohner des Hauses wurden auf den Brand aufmerksam und begannen eigenständig diesen zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta brachte den Brand abschließend mit 27 Einsatzkräften unter Kontrolle. Mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation wurden die beiden Bewohner in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Montag, den 07.04.2025, befuhr gegen 09:45 Uhr der unbekannte Fahrer einer Sattelzugmaschine den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Visbek. In Höhe Astrup bog dieser in die Straße Astrup ab. Dabei geriet der Sattelauflieger in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Wohnmobil eines 64-jährigen Visbekers zusammen. Der Fahrer des LKWs entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Dinklage - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bereits in der Zeit von Dienstag, den 01.04.2025 (18:00 Uhr) bis Mittwoch, den 02.04.2025 (14:00) betraten unbekannte Täter das umfriedete Grundstück eines Wohnhauses in der Maximilianstraße. Hier versuchten sie die rückwärtige Tür einer Garage gewaltsam zu öffnen. Es blieb nach bisherigen Erkenntnissen beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Zaun eines Kindergartens beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 04.04.2025 (15:15 Uhr) bis Montag, den 07.04.2025 (10:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Täter einen Doppelstabmattenzaun eines Kindergartens am Sonnenweg. Die Zaunelemente wurden vollständig aus der Befestigung gebrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Damme - Vandalismus an einem leerstehenden Gebäude

In der Zeit von Sonntag, den 23.03.2025 bis Sonntag, den 06.04.2025, betraten unbekannte Täter das abgesperrte Grundstück eines leerstehenden Hauses an der Neuenwalder Straße. Im Anschluss wurde die Haustür eingetreten und eine Fensterscheibe beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag, den 07.04.2025, befuhr ein 84-jähriger Dammer mit seinem PKW die Gartenstraße in Fahrtrichtung Hunteburger Straße. Als er diese überqueren wollte übersah er eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 34-jährige PKW-Führerin aus Damme. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Dammerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16000,- EUR.

Damme - Ampel beschädigt / Zeugenaufruf

Am Montag, den 07.04.2025, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße Südring und beschädigte in Höhe der Röttinghauser Straße eine Fußgängerampel, indem er diese mit dem Außenspiegel touchierte. Danach entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt. Aufgrund der Gesamtumstände könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW oder Transporter handeln. Der Schaden wurde auf ca. 2500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

