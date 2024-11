POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/Stromkabel von Baustelle entwendet

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag (08.11.) gegen 20.00 Uhr drang mindestens ein Tatverdächtiger in ein Einfamilienhaus auf dem Buesweg sein, indem er eine rückwärtige Tür zu einem Kellerraum aufhebelte. Im Haus traf der ungebetene Gast dann allerdings auf den Hausbewohner, was ihn offenbar so überraschte, dass der das Weite suchte - nach bisherigen Erkenntnissen ohne ...

mehr