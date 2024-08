Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junge an Parkplatzausfahrt angefahren

Zeugensuche

Wegberg (ots)

Am vergangenen Freitag (23. August) kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Junge leichte Verletzungen erlitt. Gegen 16.30 Uhr waren der 10-Jährige und ein Freund auf ihren Fahrrädern auf dem Gehweg der Fußbachstraße aus Richtung Grenzlandring kommend in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Als sie in Höhe einer Bäckerei die dortige Parkplatzausfahrt passieren wollten, bemerkten sie einen weißen Pkw, in dem zwei junge Frauen saßen. Als die Kinder ihre Geschwindigkeit verringerten, gab ihnen die Fahrerin durch Handzeichen zu verstehen, dass sie weiterfahren sollten. Die Jungen stoppten aber zunächst, fuhren dann aber doch weiter. In dem Moment setzte sich der Wagen auch wieder in Bewegung und stieß gegen das Rad des 10-Jährigen, der daraufhin auf die Fahrbahn fiel. Die Beifahrerin des Wagens stieg kurz aus, bot dem Jungen Süßigkeiten an und stieg danach wieder in das Fahrzeug, dass sich daraufhin in Richtung Innenstadt entfernte. Zur Klärung des Unfallgeschehens werden die Fahrerin sowie die Beifahrerin des Wagens gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden. Auch Zeugen des Geschehens können unter der Telefonnummer 02452 920 0 Hinweise geben. Sie haben auch die Möglichkeit, den Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

