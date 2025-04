Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 06.04.2025, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr 02:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Mercedes Benz an der Große Straße in Vechta. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Goldenstedt - Brand einer Küche

Am Sonntag, den 06.04.2025, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt und Lutten zu einem Küchenbrand in die Wiesenstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach bei der Zubereitung von Essen Feuer im Bereich eines Herdes aus. Der Brand erstreckte sich auf das Mobiliar, zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand wurde durch 35 Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 15.000,- EUR geschätzt.

Neuenkirchen-Vörden - Moorbrand

Am Sonntag, den 06.04.2025, wurde der Einsatzleitstelle gegen 14:51 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich der Straße "Campemoor", dortiges Feld, mitgeteilt. Die Freiwillige Feuerwehr Vörden, die mit sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte einen kleinen Flächenbrand identifizieren und ablöschen. Die Brandursache ist bislang unklar.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

In der Zeit von Samstag, den 05.04.2025 (20:00 Uhr), bis Sonntag, den 06.04.2025 (15:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Ampferweges abgestellten Transporter VW Crafter. Bisherige Ermittlungen deuten auf einen Zusammenstoß, verursacht mutmaßlich durch einen Fahrradfahrer, hin, der sich beim Aufprall eine blutende Verletzung zuzog, sich danach aber unerlaubt vom Unfallort entfernte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

