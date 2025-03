Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsmissachtung fordert Unfall (13.03.2025)

Donaueschingen - B 27 (ots)

Am Donnerstag ist es an der Einmündung der Landesstraße 180 zur Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen. Gegen 14 Uhr missachtete ein 71-jähriger Peugeot-Fahrer seine Wartepflicht an der Einmündung. So nahm er einer 56-jährigen Renault-Fahrerin die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

