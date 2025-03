Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte bei Unfall (13.03.2025)

Blumberg (ots)

An der Einmündung der Straßen "Vogelherd" und Waldshuter Straße ist es am Donnerstag, gegen 12 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 23-jähriger Lastwagenfahrer übersah beim Rechtsabbiegen eine vorfahrtsberechtigte 21-jährige BMW-Fahrerin. Diese versuchte noch auszuweichen, was ihr aber nicht vollends gelang. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Gesamtschaden von etwa 6.500 Euro. Die junge Frau verletzte sich durch den Aufprall leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell