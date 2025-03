Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B34 zwischen Singen und Steißlingen - drei verletzte Personen (13.03.2025)

Singen, B34 (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 zwischen Singen und Steißlingen sind am Donnerstagvormittag drei Personen verletzt worden. Eine 81-jährige Mazdafahrerin war auf der B34 von Singen in Richtung Steißlingen unterwegs. Als die Seniorin einen vor ihr fahrenden Lastwagen mit Anhänger überholte, kollidierte ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Kia einer 28 Jahre jungen Frau. In Folge des Aufpralls der Autos schleuderte der Mazda gegen den Auflieger des Lasters, der Kia überschlug sich mehrfach ehe er auf den Rädern liegen blieb. Sowohl die beiden Fahrerinnen als auch ein 83-jähriger Insasse des Mazda erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. An beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Den Schaden am Auflieger schätzte die Polizei zudem auf etwa 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B34 für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell