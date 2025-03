Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Bismarckstraße/Schützenstraße - Radfahrerin und Rollerfahrer stoßen zusammen (14.03.2025)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung Bismarckstraße/Schützenstraße sind am Freitagmorgen eine Radfahrerin und ein Rollerfahrer zusammengestoßen. Eine 36-jährige Radlerin stand mit einem Pedelec an der roten Ampel auf der Bismarckstraße, links hinter ihr versetzt wartete ein 65 Jahre alter Mann auf einem Roller. Als das Lichtzeichen auf Grün wechselte fuhr die Frau los, um der Vorfahrtsstraße zu folgen. Dies erkannte der nach rechts abbiegende Rollerfahrer zu spät und stieß mit der 36-Jährigen zusammen. Infolge dessen verlor der 65-Jährige das Gleichgewicht, stürzte und prallte gegen den Ampelmast. Dabei verletzte er sich und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Radlerin verletzte sich leicht, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Versorgung.

